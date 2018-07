Badeunfälle Mehr Tote als 2017 – Das sollte jeder beachten

Ulm / ck

In diesem Jahr sind in Deutschland bereits hunderte Menschen ertrunken – einige auch in Seen und Flüssen im Südwesten.

Laut Informationen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im Jahr 2018 bislang 279 Menschen ertrunken. Das sind 37 mehr als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr.

Todesfälle im Juli

Am 29. Juli sorgte ein Vorfall in Elchingen für Entsetzen – ein 13-Jähriger war von der Wasserwacht-Bereitschaft leblos im Schützensee aufgefunden worden. Der Junge starb später im Krankenhaus.

Am gleichen Tag ertrank ein Sechsjähriger im Nichtschwimmerbereich des Neumühlsees bei Waldenburg - obwohl der See unter Beaufsichtigung der DLRG stand und zahlreiche Besucher vor Ort waren.

Ebenso starb ein 30-Jähriger in einem Baggersee im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach – laut Polizei war er vermutlich betrunken.

Zwei Wochen vorher ertrank ein 27 Jahre alter Nichtschwimmer in einem Baggersee in Kirchtellinsfurt, nachdem er von seiner Schwimmhilfe gerutscht war.

Ein Flüchtling aus Gambia ertrank am 24. Juli in Weil am Rhein, als er auf einem Ausflug versuchte, vom französischen zum deutschen Ufer des Flusses zu schwimmen.

Auch ein 38 Jahre alter Schweizer verunglückte, als er den Rhein am 27. Juli durchqueren wollte. Obwohl er zunächst gerettet wurde, starb er am Tag darauf an den Folgen des Unfalls.

Ebenfalls im Rhein verunfallte ein 83-Jähriger bei Küssaberg (Landkreis Waldshut) am 29. Juli - Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Im Oberdigisheimer Stausee ertrank am 20. Juli ein 52-Jähriger. Er war ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Gefahr des Ertrinkens

Zahlreiche Menschen unterschätzen, wie riskant das Baden in Seen und Flüssen sein kann. Viele Unfälle entstehen durch falsche Selbsteinschätzung.

Zudem sind Badeseen oftmals nicht beaufsichtigt, sodass es zu lange dauern kann, bis Hilfe eintrifft. So oder so lohnt es sich, die Augen nach Schwimmern in Not offenzuhalten. Am 8. Juli konnte eine aufmerksame Frau im Schwimmbad Gernsbach einem Dreijährigen, der kurz vorm Ertrinken war, durch ihr beherztes Eingreifen das Leben retten.