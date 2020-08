Für das Jahr 2019 hatten die Wasserretter einen starken Rückgang an Badetoten verzeichnet. Hält dieser Trend im durchwachsenen Sommer 2020 an? Diese Frage will die DLRG ab 11.00 Uhr in Stuttgart beantworten und eine Sommerzwischenbilanz ziehen.

Flüsse, Seen und Kanäle die größten Gefahrenquellen

Mindestens 417 Menschen waren 2019 bei Badeunfällen in Deutschland ums Leben gekommen. Das waren rund 17 Prozent weniger als im Jahr 2018. Flüsse, Seen und Kanäle sind seit Jahren die größten Gefahrenquellen, weil nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen von Rettungsschwimmern überwacht werden. Auch durch Alkohol und Selbstüberschätzung gefährden sich Schwimmer immer wieder. Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt.