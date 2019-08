Weil das Wasser mit Kolibakterien verschmutzt ist, haben die Behörden das Baden im Baggersee Weingarten (Kreis Karlsruhe) verboten. Am Donnerstag sei die Verunreinigung bei einer routinemäßig durchgeführten Kontrolle festgestellt worden, erklärte ein Sprecher des Landratsamts Karlsruhe am Freitag. Das Badeverbot sei noch am selben Tag rein vorsorglich verhängt worden, Fälle von Erkrankungen seien demnach nicht bekannt.

Eine Nachprobe werde in den nächsten Tagen untersucht, am Montag werde über die nächsten Schritte entschieden, sagte der Sprecher.

Der Kontakt mit Kolibakterien kann zu Durchfall und Erbrechen, im Extremfall auch zu Organversagen führen. Die Verunreinigungen können unter anderen durch Tiere ins Wasser gelangen oder nach Regenfällen in Badeseen gespült werden.

