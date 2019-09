Die Messwerte sind wieder normal: Die Behörden haben das Badeverbot für den Baggersee Weingarten im Kreis Karlsruhe wieder aufgehoben. Für Schwimmer besteht keine Gefahr mehr durch Kolibakterien und Enterokokken, teilte ein Sprecher des Landratsamts Karlsruhe am Montag mit.

Wasser war verunreinigt

Am Donnerstag hatte eine Routinekontrolle ergeben, dass das Wasser verunreinigt war. Noch am selben Tag wurde das Badeverbot verhängt. Fälle von Erkrankungen waren nicht bekannt.

See reinigt sich selbst

Der Kontakt mit Kolibakterien kann zu Durchfall, Erbrechen und schlimmstenfalls zu Organversagen führen. Die Erreger können beispielsweise über Gänsekot oder Regenfälle in Seen gelangen. In der Regel werden sie durch die Selbstreinigungskräfte der Gewässer wieder behoben, so ein Sprecher des Gesundheitsamts.

Das könnte dich auch interessieren: