Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen sind die drei Standorte in Deutschland, die als Unesco Welterbe heute ausgezeichnet worden sind. In den Städten aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern sorgte die Auszeichnung für entsprechend große Freude.

Viele der Zuschauer, die am Samstag im Kurpark Baden-Badens die Entscheidung des Unesco-Komitees live auf Leinwänden verfolgten, sprangen bei der Verkündung auf und jubelten, wie eine Sprecherin des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg sagte, die mit Ministerin Nicole Razavi (CDU) vor Ort dabei war. Die Anspannung sei groß gewesen, denn das Komitee habe zuvor lange über ein anderes Thema gesprochen.

Margret Mergen (r, CDU), Oberbürgermeisterin von Baden-Baden, und Nicole Razavi (CDU), baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung, freuen sich bei einem Public Viewing zur Entscheidung des Unesco-Welterbekomitees zu Great Spas of Europe darüber, dass die Stadt darin aufgenommen wurde. Baden-Baden hat sich mit zehn anderen europäischen Kurorten beworben.

© Foto: Uli Deck/DPA

Welterbe Baden-Baden: Zehn Konkurrenten um Unesco-Titel

Mit zehn anderen europäischen Städten hatte sich Baden-Baden unter dem Motto „Great Spas of Europe“ - bedeutendste Kurstädte Europas - um den Status als Welterbe beworben. Unter „Great Spas of Europe“ werden nach Angaben der Stadt Kurstädte verstanden, die auch dank ihres natürlichen Thermalwassers vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert internationale Bedeutung erlangten. Zu den elf ausgezeichneten Kurstädten zählen aus Deutschland auch Bad Ems (Rheinland-Pfalz) und Bad Kissingen (Bayern).

„Ich freue mich riesig für Baden-Baden“, erklärte Ministerin Razavi in einer Mitteilung. „Die Stadt kann wirklich stolz sein auf das, was sie zu bieten hat, und auf die Menschen, die sich für sie einsetzen.“

Bad Kissingens OB Vogel: Durch Welterbe-Titel in der „Champions League“

Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) sieht den Welterbetitel für die unterfränkische Kleinstadt als große Chance. Nun sei es leichter möglich, Unternehmen und Bürger für die Stadt zu gewinnen, „weil wir mit der Anerkennung nun in der Champions League in der öffentlichen Wahrnehmung deutscher Städte sind“, sagte er am Samstag in einem Videoclip, der auf der Webseite der Kommune zu sehen war.

„Wir wollen kein Museum werden, sondern wir wollen gelebte Geschichte mit Anspruch hier in Bad Kissingen haben.“ Gebäude wie der Max-Littmann-Saal sollten nun auf für die Öffentlichkeit zugänglich sein, „dass man sie mehr erleben kann“. Welterbe zu sein bedeute Verantwortung und Chance zugleich.

Die 90 Meter lange Wandelhalle im Kurpark von Bad Kissingen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde. Sie umfasst eine Fläche von 2 640 Quadratmeter und gilt als größte Wandelhalle Europas.

© Foto: Daniel Karmann/DPA

Bad Ems vom Kommitee ausgezeichnet

Die Nominierung war gemeinsam von Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland sowie der Tschechischen Republik vorbereitet worden, die das gesamte Projekt koordinierte. „Für uns in Rheinland-Pfalz war Bad Ems immer schon etwas ganz Besonderes. Nun hat auch die Unesco die Schönheit und Bedeutung dieser Kurstadt anerkannt“, sagte die Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (SPD), Regierungsbeauftragte für das Welterbe. „Ich freue mich sehr und ich bin auch ein wenig stolz auf unsere kleine Stadt und ihre große Geschichte“, sagte Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU).

Mathildenhöhe in Darmstadt ist ebenfalls Welterbe

Auch wurde die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt zum Weltkulturerbe erkoren. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation traf die Entscheidung auf seiner Sitzung im chinesischen Fuzhou.

Im Stadtbild zeichnen sich die Kurorte bis heute mit Bauten aus, die auf medizinische, therapeutische und gesellschaftliche Funktionen ausgerichtet sind. „In diesen mondänen Stätten der Gesundheitspflege, der Muße und des geselligen Umgangs bildeten sich architektonische Prototypen und eine städtebauliche Typologie heraus, für die es keine frühere Parallele gibt“, teilte Baden-Baden zu der Nominierung mit.

Die Mathildenhöhe in Darmstadt aus der Wende zum 20. Jahrhundert besteht aus dem Hochzeitsturm, einer russischen Kapelle, Gebäuden, Parkanlage und Skulpturen. Die Künstlerkolonie gilt als Schnittpunkt zur Moderne der Architektur - nicht einfach ein Jugendstil-Ensemble, sondern ein Schritt zum Bauhaus. Peter Behrens als einer der ersten Künstler war später Lehrer des Bauhausbegründers Walter Gropius.

Die Intention zum Bau der Kolonie war im ausgehenden 19. Jahrhundert keineswegs nur kultureller, sondern handfester ökonomischer Natur. Der hessische Großherzog Ernst Ludwig sah mangels Bodenschätzen einen Wirtschaftsaufschwung nur durch mehr Qualität in den Manufakturen gewährleistet und holte Künstler aller Couleur nach Darmstadt.