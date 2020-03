Öffentliche Hotspots für Gratis-Wlan sind in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) aufgrund der Corona-Krise vorübergehend abgeschaltet worden. Das teilte die Stadt am Samstag auf ihrer Website mit. Berichten des SWR zufolge solle die Abschaltung den unnötigen Aufenthalt im Stadtgebiet einschränken. So solle den Bürgern ein „deutliches Signal gesetzt werden“, berichtete der SWR.

