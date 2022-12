aktuellen Einspielergebnisse von „ Fast drei Milliarden Dollar. Diese gewaltige Summe hat „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009 an den Kinokassen weltweit eingespielt. Jetzt - 13 Jahre später - läuft der zweite Teil in den Kinos. Wird der Film den Rekord seines Vorgängers knacken? Hier gibt es dievon „ Avatar: The Way of Water “:

Avatar 2: Wieviel Geld hat der Film bereits eingespielt?

Seit dem 14. Dezember 2022 läuft der zweite Teil der Avatar-Filmreihe nun in den Kinos. Die Produktionskosten von „Der Weg des Wassers“ liegen bei etwa 250 Millionen Dollar. Die US-amerikanische Internetseite Box Office Mojo gehört zum Amazon-Imperium und berichtet über die Einspielergebnisse von Filmen an den Kinokassen. Und das sind die aktuellen Einspielergebnisse von „Avatar: The Way of Water“:

Bis inklusive Sonntag, 18.12.2022, hat der Film bereits 434.500.000 Dollar an den Kinokassen weltweit eingespielt. Damit belegt Avatar 2 aktuell Platz 10 in der Jahresrangliste für 2022. Die Top 3-Filme in diesem Jahr sind bislang:

Top Gun: Maverick - 1.488.732.821 Dollar

Jurassic Worl: Dominion - 1.001.136.080 Dollar

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 955.775.804 Dollar

Avatar ganz vorn - Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten weltweit

Die erfolgreichsten Filme spielen an den Kinokassen weltweit auch mal eine Milliarde Dollar und mehr ein. Das ist die Top 10 der erfolgreichsten Filme auf der Welt aller Zeiten:

1. Avatar: 2,922 Mrd. Dollar

2. Avengers: Endgame: 2,797 Mrd. Dollar

3. Titanic: 2,201 Mrd. Dollar

4. Star Wars: Episode VII: 2,069 Mrd. Dollar

5. Avengers: Infinity War: 2,048 Mrd. Dollar

6. Spider Man: No Way Home: 1,916 Mrd. Dollar

7. Jurassic World: 1,671 Mrd. Dollar

8. The Lion King: 1,663 Mrd. Dollar

9. The Avengers: 1,518 Mrd. Dollar

10. Furios 7: 1,515 Mrd. Dollar

Avatar 2: Wieviele Kinobesucher hat der Film bislang in Deutschland?

Avatar 2 - die cineastische Rückkehr nach Pandora lockte an den ersten Tagen alleine in Deutschland 1.332 Millionen Zuschauer in die Kinos. Das teilte der Filmverleih Disney am 19.12. mit. Damit verbuchte „Der Weg des Wassers“ zum krönenden Jahresabschluss den besten Start des laufenden Kinojahres sowie den besten Start in der Karriere von Regisseur James Cameron.

Avatar 2: Was sagen Kritiker und Kinobesucher zum Film?

