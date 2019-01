Waldkirch Autounfall im Schwarzwald: Toter und Verletzte

Waldkirch / DPA

Ein 25-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Waldkirch im Schwarzwald ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am Freitagabend auf der Bundesstraße 294 die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke. Dort blieb das unbeleuchtete Fahrzeug stehen. Kurz darauf fuhr ein anderes Auto mit voller Wucht in den Unfallwagen. Der 25-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und starb kurz darauf. In dem anderen Auto wurden vier Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.