Büsingen am Hochrhein

Büsingen am Hochrhein / DPA

Vier Menschen sind bei Büsingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) durch einen Frontalzusammenstoß von zwei Autos schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger sei am Sonntag vermutlich zu schnell gefahren und deswegen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Er prallte mit dem Wagen eines 55-Jährigen zusammen. Im Auto des 55-Jährigen saß ein Mann, der 1995 geboren wurde, im Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers eine junge Frau, die 1999 geboren wurde.

Polizeimeldung