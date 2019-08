Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) ist eine 72-Jährige am Donnerstagabend tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Sie war den Angaben zufolge in ihrem Wagen unterwegs gewesen, als ein anderes Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam und in ihr Fahrzeug prallte. Über die Unfallursache und die Identität des anderen Fahrers lagen zunächst keine Informationen vor.