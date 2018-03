Steinheim an der Murr Autofahrerin wird unwohl und kracht in Gegenverkehr

Steinheim an der Murr / DPA

Eine 74-jährige Autofahrerin hat wegen eines Unwohlseins am Steuer einen schweren Unfall verursacht. Sie geriet auf der Landstraße 1115 nahe Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau wurde schwer, die drei Menschen in dem anderen Fahrzeug leicht verletzt. Zwei weitere Autos hatten der Unglücksfahrerin zuvor im letzten Augenblick ausweichen können und waren im Straßengraben gelandet. Nach Polizeiangaben betrug der Schaden circa 35 000 Euro.

