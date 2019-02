Hagnau / DPA

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Hagnau am Bodensee getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der gleichaltrige Fahrer des Lastwagens am frühen Morgen auf die Gegenfahrbahn geraten - der Grund dafür war noch unklar. Beide Fahrzeuge prallten frontal gegeneinander. Die 48-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.