Bopfingen / DPA

Eine 19 Jahre alte Fahrerin ist in Bopfingen (Ostalbkreis) mit ihrem Auto gegen eine Mauer gefahren und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die junge Frau hatte am Samstagabend auf glatter Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das daraufhin gegen eine Mauer geschleudert wurde, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Durch den harten Aufprall wurde der gesamte Motorblock aus dem Wagen gerissen. Der 22 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt.

Polizei-PM