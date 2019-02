Sindelfingen / DPA

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Sindelfingen sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Fahrerin hatte am Freitagabend beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleinlasters missachtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 30-Jährige wurde schwer verletzt, der 22 Jahre alte Kleinlasterfahrer leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25 000 Euro.

