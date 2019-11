Eine Fußgängerin ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) von einer mutmaßlich betrunkenen Autofahrerin angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die 50-jährige Autofahrerin hatte die 69-jährige Fußgängerin demnach bei der Parkplatzsuche angefahren. Die Fußgängerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Bei der Autofahrerin stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest - das wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Die Fahrerin musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.