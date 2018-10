Bärenthal / DPA

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 43 Jahre alter Autofahrer im Zollernalbkreis lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Landstraße 440 ab und prallte bei Bärenthal gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bevor er in eine Klinik gebracht werden konnte, musste ihn die Feuerwehr nach dem Unfall am Sonntag aus dem Autowrack bergen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

