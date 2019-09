Ein Autofahrer hat beim Einparken auf einem Parkplatz in Esslingen zwei Senioren verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag war der 27-Jährige am Vortag zunächst an der 83-Jährigen und dem 82-Jährigen vorbeigefahren. Er entdeckte daraufhin eine freie Parklücke und legte den Rückwärtsgang ein. Im selben Moment überquerten die beiden Fußgänger den Fahrweg und wurden von dem Auto erfasst. Sie stürzten zu Boden und verletzten sich. Der Rettungsdienst brachte die beiden in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei