Vermutlich weil er die Vorfahrt missachtet hat, ist ein 36 Jahre alter Autofahrer bei einem Zusammenstoß in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen sei der Mann am Donnerstagvormittag ungebremst mit seinem Wagen in eine Kreuzung eingefahren, obwohl sich ein 47 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto auf der Vorfahrtsstraße näherte, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls kam der 36-Jährige ums Leben. Seine 38 Jahre alte Beifahrerin wurde schwerst, der 47-Jährige schwer verletzt.

Mitteilung der Polizei