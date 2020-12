Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Schwäbisch Hall ist ein 63 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 58 Jahre alter Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach fuhr der 63-Jährige mit seinem Wagen am späten Nachmittag auf einer Kreisstraße Richtung Autobahn und kam zweimal auf die Gegenfahrspur. Beim zweiten Mal auf Höhe Wackershofen rammte er das Auto des anderen Mannes. Der 63-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter verständigt. Die Unfallaufnahme vor Ort lief am Abend noch. Die Westumgehung wurde voll gesperrt.