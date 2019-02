Baden-Baden Autofahrer flieht nach Unfall auf A5 verletzt zu Fuß

Baden-Baden / DPA

Ein verletzter Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden zu Fuß geflüchtet. Laut Polizei war er zum Unfallzeitpunkt betrunken. Das Auto war nach einem Überholmanöver beim Einscheren ins Schleudern geraten, wie ein Sprecher der Polizei in Offenburg sagte. Der Wagen prallte dann in der Nacht zum Sonntag zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Baden-Baden in die Leitplanke, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrbahn liegen.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fehlte von dem Autofahrer jede Spur. Blut im Auto deutete jedoch auf seine Verletzung hin, hieß es. Die Ordnungshüter suchten zunächst erfolglos mit sechs Streifen und einem Hubschrauber nach dem Mann. Sie machten ihn wenig später in einer Klinik ausfindig. Er muss sich nun für den Unfall und seine Flucht verantworten.

