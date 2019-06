Ein Autofahrer ist in Forchtenberg (Hohenlohekreis) mit seinem Auto gegen eine Mauer gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige war am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.