Blaubeuren / DPA

Ein Autofahrer ist am Donnerstag nahe Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizei zufolge war der 55-Jährige auf der Bundesstraße 28 unterwegs, als er zu schnell in eine Kurve fuhr und auf die Gegenspur geriet. Dort prallte er mit einem Lastwagen zusammen und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 60 000 Euro.

