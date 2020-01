Ein mutmaßlicher Autodieb, der sich bei der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Wagen überschlagen hatte, sitzt in Untersuchungshaft. Dies teilten die Polizeipräsidien Reutlingen und Konstanz sowie die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 20-Jährige lieferte sich am Donnerstag mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd, die bei Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einem spektakulären Unfall endete. Dabei blieb der junge Mann unverletzt.

PM der Polizei