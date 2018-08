Genua Autobahnbrücke eingestürzt - mindestens elf Tote

Ein Lastwagen steht an der Kante der Autobahnbrücke Ponte Morandi, von der ein Teilstück mehr als 40 Meter in die Tiefe gestürzt ist. © Foto: Vigili del Fuoco/dpa

Rom / AFP/DPA

Im norditalienischen Genua ist am Dienstag eine Autobahnbrücke der A10 teilweise eingestürzt.

Beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua sind am Dienstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag unter Berufung auf das Innenministerium in Rom.

Die Brücke stürzte laut Ansa in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von um die 100 Meter ein. Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Überlebende geborgen

Rettungskräfte hätten mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern gezogen. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet, über den die mehr als 40 Meter hohe Brücke der A10 auch führt. In der Nähe der Brücke seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Häuser evakuiert worden.

Erste Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die hohe Brücke in Staubwolken. Laut Feuerwehr stürzten die Trümmer aus rund hundert Metern Höhe auf Bahngleise.

A10 gesperrt, Großeinsatz der Rettungskräfte

Bei dem unter der Brücke liegenden Stadtteil handelt es sich offenbar um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet im Westen Genuas. Das Unglück ereignete sich gegen Mittag. Die Tageszeitung „La Repubblica“ schrieb online, dass mehrere Autos in die Tiefe gestürzt sein könnten. Die Agentur Agi berichtete, die Feuerwehr berge „zahlreiche Personen“ aus Trümmern. Die A10 wurde gesperrt.

„Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister Edoardo Rixi vor Ort sein“, erklärte Verkehrsminister Danilo Toninelli. Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.