Nach einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto mehrmals überschlagen hat, ist der Fahrer noch am Unfallort gestorben. Der 44-Jährige war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 311 bei Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto soll sich daraufhin in einem Feld mehrmals überschlagen haben. Erst nach etwa 150 Metern kam es auf dem Dach zum Liegen - der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.