Bei einer Kollision im Landkreis Waldshut ist eine Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Frau sei in Albbruck mit ihrem Wagen von einer Bundes- auf eine Landstraße eingebogen und dabei mit einem aus Richtung Waldshut kommend auf der L154 fahrenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen überschlug sich mehrfach, wie es hieß. Die eingeklemmte Frau wurde aus dem Wrack befreit und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte am Samstagabend noch nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Der Fahrer des anderen Autos und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die B34 wurde für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

