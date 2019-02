Achstetten Auto überschlägt sich mehrfach: 18- und 13-Jähriger verletzt

Achstetten / DPA

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei Achstetten (Kreis Biberach) mit seinem Wagen eine acht Meter hohe Böschung heruntergestürzt - das Auto überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde wie sein 13-jähriger Beifahrer schwer verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 19 Jahre alter Mitfahrer wurde bei dem Unfall am Freitagabend auf der Kreisstraße 7521 leicht verletzt. Das Auto kam auf der Fahrerseite zum Stehen. Warum der 18-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, war noch unklar.

