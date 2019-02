Schwäbisch Gmünd Auto überschlägt sich bei Unfall: Zwei Schwerverletzte

Schwäbisch Gmünd / DPA

Ein 63-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall zwischen Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Iggingen schwer verletzt worden. Ihr Auto sei am Freitagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Mann und seine 58 Jahre alte Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 10 000 Euro. Die Landstraße 1156 wurde vorübergehend gesperrt. Warum der Wagen von der Straße abkam, war zunächst noch unklar.