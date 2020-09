Ein Autofahrer hat an einer Kreuzung in Backnang (Rems-Murr-Kreis) eine rote Ampel überfahren und damit einen tödlichen Unfall verursacht. Als der Mann am Samstag dort links abbog, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte, prallte sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 37-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 32 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Zunächst hatte es geheißen, der Motorradfahrer sei bei Rot in die Kreuzung hineingefahren.

(HINWEIS: Berichtigung der Meldung vom 19. September 2020: Die Polizei hat Details zum Unfallhergang und den Unfallbeteiligten korrigiert.)