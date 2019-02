Pforzheim Auto schleudert in Personengruppe: Junge schwer verletzt

Pforzheim / DPA

Ein Auto ist im baden-württembergischen Pforzheim bei einem Unfall auf einen Gehweg geschleudert worden und hat dort mehrere Menschen verletzt. Ein sechs Jahre alter Junge wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sein Bruder (12) und seine Mutter (33) wurden leicht verletzt. Die Jungs und ihre Mutter standen in einer Gruppe vor einer Gaststätte in der Innenstadt, als das Auto durch die Kollision mit einem Lastwagen von der Straße geschleudert wurde. Der Fahrer des Autos wurde ebenfalls leicht verletzt.

PM der Polizei