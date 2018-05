Calw Auto schleudert gegen Blitzer-Säule

Calw / DPA

Mit Karacho in die Blitzerzone: Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat in Calw die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren und ist mit ihm gegen eine stationäre Blitzer-Säule geschleudert. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, krachte das Auto am Freitagabend gegen den Blitzer, schoss dann eine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer und drei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Ein 13 Jahre alter Junge, der auch im Auto saß, blieb unverletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war. Wie schnell er war, und ob er vor dem Zusammenprall noch geblitzt wurde, könne erst in den kommenden Tagen überprüft werden, sagte der Sprecher. Dann werde das sichergestellte Gerät ausgewertet. Der entstandene Schaden lässt sich laut Polizei noch nicht genau beziffern. Doch allein an der Blitzersäule sei nach ersten Schätzungen ein Schaden zwischen 120 000 und 180 000 Euro entstanden. Die Beamten suchen zudem nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

