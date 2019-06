Ein Mann ist beim Werkeln unter seinem Auto in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) zu Tode gequetscht worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 54-Jährige seinen Wagen am Freitag in der Garage aufgebockt. Das Fahrzeug rutschte vom Wagenheber und klemmte ihn ein. Ein Notarzt stellte den Tod fest.