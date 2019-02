Ostfildern / DPA

Ein Autofahrer hat in Ostfildern mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge gerammt und sich dabei schwer verletzt. Der 50-Jährige prallte am Montagabend mit seinem Wagen gegen vier parkende Autos, wie die Polizei mitteilte. Schließlich brachte der schwer verletzte Mann seinen Wagen zum Stehen und wurde nach einem Notruf ins Krankenhaus gebracht. Weshalb der Fahrer so unkontrolliert durch die Straße fuhr, war zunächst unklar.