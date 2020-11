Ein Mann ist bei einem Autounfall nahe Ilsfeld (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Mann kam am Samstagabend mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Dem Fahrer gelang es trotz schwerer Verletzungen, das Auto noch zu verlassen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.