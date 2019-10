Ein Autofahrer ist in der Nähe von Tuttlingen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der 18-Jährige sei in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Feuerwehr befreite ihn. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

Polizeimitteilung