Bei einem Verkehrsunfall ist ein 62 Jahre alter Autofahrer in Rutesheim bei Ludwigsburg schwer verletzt worden. Nach Polizei-Angaben kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn ab. Danach kollidierte er mit einem parkenden Lastwagen - das Auto wurde aufs Dach geschleudert und rutschte gegen einen weiteren LKW. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und konnte nach einer guten Stunde befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro beziffert.

Mitteilung der Polizei