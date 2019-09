Ein Mann ist am Donnerstagabend mit seinem Auto frontal mit einem Lkw zusammengeprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 21-Jährige sei auf der Bundesstraße 295 bei Simmozheim (Landkreis Calw) unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet, teilte die Polizei mit. Dort krachte er mit seinem Auto frontal in den Lastwagen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Wrack, er wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war bis in den späten Abend gesperrt.

Pressemitteilung