Auf spiegelglatter Straße ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Biberach mit ihrem Wagen von der Fahrbahn gerutscht und ums Leben gekommen. Die junge Frau fuhr am Samstagmorgen nahe Gutenzell-Hürbel in eine Rechtskurve, wo es plötzlich sehr glatt war, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, welches erst gegen einen Baum prallte und dann eine mehrere Meter tiefe Böschung hinabstürzte. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.

