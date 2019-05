Bei einem Auffahrunfall nahe Bad Liebenzell (Landkreis Calw) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 24-Jähriger sei am Mittwochabend mit seinem Auto vermutlich aus Unachtsamkeit dem Wagen eines 60-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto des 60-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort frontal mit dem Wagen eines 50-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten alle drei Männer in Krankenhäuser, dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Lebensgefahr bestand für keinen der drei Autofahrer.

Polizeimeldung