Aichelberg Auto geht auf A8 in Flammen auf

Aichelberg / DPA

Der Wagen einer 63-Jährigen ist auf der Autobahn 8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein anderer Autofahrer die Frau am Freitag auf Rauch aufmerksam gemacht, der aus ihrem Fahrzeug kam. Die 63-Jährige hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Dort ging das Auto in Flammen auf und brannte komplett aus. Während der Löscharbeiten war die Autobahn zeitweise komplett gesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war einem Polizeisprecher zufolge noch unklar. Das Auto sei einige Tage zuvor in der Werkstatt gewesen. Ob ein Zusammenhang bestehe, sei aber noch offen.