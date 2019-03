Wertheim Auto fährt in Motorrad: Biker stirbt

Wertheim / DPA

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad ist am Mittwoch in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ein Biker ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 47-jährige Autofahrerin offenbar beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Identität des Mannes stand zunächst nicht fest. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Ein Sachverständiger soll klären, ob der Motorradfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

