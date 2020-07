Bei einer Kollision mit einem Auto in Leonberg (Kreis Böblingen) ist ein 70 Jahre alter Motorradfahrer mittelschwer verletzt worden. Die 55-jährige Autofahrerin hatte den Mann am Dienstagabend beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Kradfahrer kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.