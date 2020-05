Ein 12-Jähriger ist bei einem Unfall in Holzgerlingen (Landkreis Böblingen) leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war der Junge mit einem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs. Ein 25-jähriger Autofahrer habe ihn beim Einbiegen in eine Spielstraße übersehen und angefahren. Der 12-Jährige zog sich mehrere Prellungen im Kopf-, Hüft- und Beinbereich zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte am selben Tag wieder entlassen werden. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Pressemitteilung