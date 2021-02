Seit Wochen sinken die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Deutschland, der Lockdown scheint zu wirken.

Noch vor Bekanntwerden der Beschlussvorlage ist völlig unklar, ob beim nächsten Corona-Gipfel am 10.02.21 mit Kanzlerin Angela Merkel Lockerungen beschlossen werden.

Doch die landesweite Ausgangssperre in Baden-Württemberg wurde vom Verwaltungsgerichtshof des Landes in Mannheim gekippt.

Auch in Bayern gibt es neue Entwicklungen zur Sperrstunde.

Frau aus Tübingen klagt gegen Ausgangssperre – und gewinnt

Am Donnerstag, 11.02.2021 läuft die allgemeine Ausgangssperre in Baden-Württemberg aus. Das hat der Verwaltungsgerichtshof des Landes am Montag, 08.02. in Mannheim entschieden. Eine Frau aus Tübingen hatte gegen die landesweite Sperrstunde geklagt. Diese gilt zum letzten Mal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11.02.)

Baden-Württemberg plant neue Ausgangssperre

Fasnet verhindert werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte vor zu frühen Lockerungen. Das Land Baden-Württemberg will jedoch eine neue Regelung verabschieden . Demnach soll die nächtliche Ausgangssperre künftig nur noch dort gelten, wo die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern über 50 liegt. Das Gesundheitsministerium hat eine entsprechende Vorlage in die Abstimmung mit den anderen Ressorts gegeben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Damit sollen auch große Feiern anverhindert werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte vor zu frühen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht sich gegen zu frühe Lockerungen aus.

Ausgangssperre Bayern – der aktuelle Stand

Bayern? Der dortige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) setzt sich ebenfalls für ein . Er forderte zudem die Öffnung von Grundschulen, Kitas und Friseurgeschäften. Auch die bayerische FDP fordert, die Ausgangsbeschränkungen auslaufen zu lassen. „Wir erwarten, dass die Staatsregierung die landesweite Ausgangssperre zum 14. Februar auslaufen lässt. Andernfalls werden wir gerichtlich gegen diese massive Grundrechtseinschränkung vorgehen“, sagte Fraktionschef Martin Hagen am Montag in München. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich noch nicht dazu geäußert. Er sieht jedoch mögliche Lockerungen derzeit kritisch. Wie steht es um die Ausgangssperre in? Der dortige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) setzt sich ebenfalls für ein Ende der dortigen Sperrstunde einEr forderte zudem die Öffnung von Grundschulen, Kitas und Friseurgeschäften. Auch die bayerische FDP fordert, die Ausgangsbeschränkungen auslaufen zu lassen. „Wir erwarten, dass die Staatsregierung die landesweite Ausgangssperre zum 14. Februar auslaufen lässt. Andernfalls werden wir gerichtlich gegen diese massive Grundrechtseinschränkung vorgehen“, sagte Fraktionschefam Montag in München. Ministerpräsident(CSU) hat sich noch nicht dazu geäußert. Er sieht jedoch mögliche Lockerungen derzeit kritisch.

Die Themen des Corona-Gipfels am Mittwoch, 10.02.2021

