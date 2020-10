Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen in Stuttgart ist einer der Jungen verletzt worden. Mehrere Menschen hatten sich in der Nacht zum Samstag auf einer Straße aus unbekannten Gründen gestritten, wie ein Polizeisprecher sagte. Anwohner hätten die Polizei gerufen. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen am Einsatzort ankamen, flohen die meisten der Jugendlichen. Einer von ihnen wurde mit einer Flasche am Kopf verletzt und erlitt eine Platzwunde.