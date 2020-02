Starker Marihuanageruch aus einer Mannheimer Wohnung hat einen aufmerksamen Bürger dazu bewogen, bei der Polizei anzurufen. Die Beamten gingen dem Hinweis am Samstag nach und klingelten an der Wohnungstür eines 26-Jährigen. Dieser gab an, zuvor nur einen Joint geraucht zu haben. Doch die Beamten ließen sich davon nicht beirren. Sie durchsuchten die Wohnung und fanden mehr als sieben Kilogramm Marihuana, über 2000 Euro Bargeld, mehrere Marihuanasamen, Verpackungsmaterial und Feinwagen. Der 26 Jahre alte Mann sitzt nach Angaben der Polizei vom Dienstag in Untersuchungshaft, weil der Verdacht besteht, dass er mit den Drogen dealte.

Polizeimeldung