Auf Nebel und Sonne am Sonntag folgt kommende Woche Regen

DPA

Stuttgart (dpa/lsw) Das Wetter im Südwesten bleibt auch am Wochenende spätsommerlich mild. Am Sonntag zieht bis zum Mittag Nebel auf, gegen Nachmittag lässt sich die Sonne jedoch wieder blicken und sorgt für bis zu 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag sagte. In der Nacht zum Montag kühlt es stark ab, im Bergland kann es zu Bodenfrost kommen.

Anfang nächster Woche sollten dann die Regenschirme bereitliegen. Am Montag bleibt es zwar zunächst trocken, erste Wolken ziehen aber im Norden Baden-Württembergs auf. Die Temperaturen können auf herbstliche 15 Grad sinken. Am Dienstag bringt der Abend erste Regentropfen im Nordosten, zur Mitte der Woche regnet es überall in Baden-Württemberg leicht. Auf der Ostalb rechnen die Meteorologen mit starkem Regen. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 13 und 16 Grad.