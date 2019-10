Einige Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 70 Jahre alter Fußgänger im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei am vergangenen Dienstagabend auf dem Gehweg vor einer Tankstelle gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Nach ersten Ermittlungen habe eine 50 Jahre alte Autofahrerin ihn beim Einbiegen auf das Tankstellengelände übersehen und mit ihrem Wagen erfasst. Der 70-Jährige erlitt laut Polizei ein Schädel-Hirn-Trauma und starb am Freitag im Krankenhaus.

