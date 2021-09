Der Holocaust-Leugner Attila Hildmann ist Opfer eines umfangreichen Hacker-Angriffs geworden

ist Opfer eines umfangreichen Hacker-Angriffs geworden Das Hackerkollektiv „Anonymous“ bekennt sich zu der Aktion

bekennt sich zu der Aktion Anonymous behauptet, dass sie strafrechtlich relevante Informationen gekapert hätten

Informationen gekapert hätten Wer ist Attila Hildmann?

Wer ist Anonymous?

Hey Ihr Nachteulen. Holt mal Popcorn raus. Beim Gemüsegoebbels wird grad gegrillt #StayTuned — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) September 13, 2021

Attila Hildmann sind von Hackern übernommen worden. Auf seiner Webseite erschien am Montag ein Banner des Hackerkollektivs „Anonymous“. Auch Hildmanns Telegram-Kanal enthält eine Nachricht der Aktivistengruppe. Das Hackerkollektiv hat in einem Mehrere Online-Kanäle des rechtsradikalen Kochbuch-Autorssind von Hackern übernommen worden. Auf seiner Webseite erschien am Montag ein Banner des Hackerkollektivs. Auch Hildmanns Telegram-Kanal enthält eine Nachricht der Aktivistengruppe. Das Hackerkollektiv hat in einem Blogbeitrag die Übernahme der Kanäle für sich reklamiert und behauptet, im Besitz zahlreicher E-Mails von Hildmann und anderen sensiblen Daten zu sein.

Attila Hildmann: Anonymous hat Daisho-Rezept

Dem Bekennerschreiben zufolge soll ein ehemaliger Vertrauter Hildmanns die Zugriffsdaten zur Verfügung gestellt haben. Der Verschwörungserzähler bestätigte die Übernahme seiner Kanäle in einer Sprachnachricht auf einem weiteren Telegram-Kanal, der ihm zugeordnet werden kann. Dem jungen Mann, der in Hildmanns Umfeld als IT-Administrator gearbeitet haben soll, war es offenbar gelungen, den Eindruck zu erwecken, die Daten seien bei ihm sicher vor dem Zugriff der deutschen Strafverfolgungsbehörden. Deswegen habe Hildmann ihm die Logins und Internet-Domains freiwillig übergeben.

„Anonymous“ behauptet, die Daten gäben einen tiefen Einblick in die Welt des Holocaust-Leugners. In den kommenden Tagen würden Details veröffentlicht werden, damit die Presse und Strafverfolgungsbehörden sie auswerten könnten. So soll aus den erbeuteten E-Mails hervorgehen, welche Unternehmen nach der Radikalisierung Hildmanns sich von ihm distanziert und eine Zusammenarbeit mit dem einst erfolgreichen TV-Koch eingestellt haben und welche Firmen die Kooperation fortgesetzt haben. In dem Datenpool soll sich demnach auch das Grundrezept des veganen Energydrinks „Daisho“ befinden, den Hildmann entwickelt und vermarktet hat. Zu den Internet-Seiten, die nun von „Anonymous“ kontrolliert werden, gehört auch Hildmanns Online-Shop.

Anonymous: Haftbefehl gegen Hildmann wurde durchgestochen

In dem Bekenner-Beitrag schreibt „Anonymous“ zudem, das Kollektiv sei im Besitz von Bildern, die den Vorwurf untermauern würden, dass der Haftbefehl gegen Hildmann aus der Berliner Justiz durchgestochen worden sei. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im Mai 2021 mitgeteilt, dass gegen Unbekannt wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt werde. Es werde vermutet, dass Informationen über einen Haftbefehl gegen Hildmann aus den eigenen Reihen unzulässig weitergereicht wurden.

Wir haben die Hildmann-Chroniken des Anonymous Kollektivs erneut geöffnet - um am finalen Kapitel über Attila zu schreiben.



Wir haben seine Mails, Domains, TG-Kanäle - und wir waren nicht allein.#OpTinfoil #Hildmann #AttilaHildmann https://t.co/nQ00psFx8Q — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) September 13, 2021

Gegen Hildmann wird auch wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Im Juli teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, dass ein Ende der Ermittlungen nicht abzusehen sei. Es kämen auch neue Verdachtsfälle durch aktuelle Äußerungen im Internet hinzu, sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gebe keinen Stillstand in dem Ermittlungsverfahren.

Ein Haftbefehl gegen Hildmann kann nicht vollstreckt werden - er soll zuletzt in der Türkei gewesen sein. Der 40-Jährige hat laut Staatsanwaltschaft neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft.

Attila Hildmann: Vom Koch zum Verschwörungstheoretiker

Berühmt wurde Attila Hildmann als veganer Kochbuchautor und Fitness-Guru

und Fitness-Guru Hildmann nennt sich inzwischen selbst „ultrarechts“ und einen Verschwörungsprediger.

und einen Verschwörungsprediger. Durch die Corona-Pandemie wurde seine Radikalisierung deutlich

Er trat bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf, bedient sich an Parolen und Ideen der Reichsbürger-Szene und leugnet den Holocaust

auf, bedient sich an Parolen und Ideen der Reichsbürger-Szene und leugnet den Holocaust Im Mai 2021 schrieb er auf Telegram „Ich bin Nationalsozialist“

Seine Äußerungen lösten Kritik und Entsetzen aus - etwa bei seinem Kochbuch-Verlag, der die verlegerische Zusammenarbeit schon vor Jahren einstellte.

Wer ist Anonymous?