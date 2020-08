Zwei Bären versetzen Bewohner und Touristen in den italienischen Alpen in diesem heißen Sommer in Angst und Schrecken. Nach dem Angriff eines 121 Kilogramm schweren Jungtiers auf einen Polizisten ist der Konflikt zwischen Tierschützern und Befürwortern des Abschusses der Raubtiere wieder voll en...